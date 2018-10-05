Российские шахматисты завоевали бронзу олимпиады в Батуми

Мужская сборная России по шахматам заняла третье место на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходила в грузинском Батуми. Бронзовые медали для российской команды принесли Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Никита Витюгов и Дмитрий Яковенко.

По итогам 11-ти туров российские гроссмейстеры набрали 18 очков. Столько же – у Китая и США, которые расположились на первом и втором местах соответственно. Разницу в окончательном распределении мест сыграли дополнительные показатели.

Женская сборная России в составе Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Валентины Гуниной, Натальи Погониной и Ольги Гири в Батуми заняла итоговое четвертое место. Победу в женских соревнованиях праздновала также команда Китая, второй стала Украина, третьей – Грузия.