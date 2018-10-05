Фальшивомонетчик с гранатометом схвачен в Дагестане

В Дагестане задержан фальшивомонетчик с оружием и боеприпасами.

Операцию провели сотрудники спецслужб республики. Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, мужчина был задержан сегодня.

В доме у подозреваемого было найдено изъято 10 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления пятитысячных купюр. Кроме того, при обыске у него нашли целый арсенал: гранатомет, карабин, гранату и множество патронов.

В середине сентября в Дагестане в руки оперативникам попали двое фальшивомонетчиков. Они занимались незаконным бизнесом два месяца. У них были изъяты оборудование, компьютер, лазерный гравировщик, краски и принтер.