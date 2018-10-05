ДТП под Тверью: родным погибших и пострадавшим выплатят компенсации

Родным погибших в крупном ДТП под Тверью выплатят компенсации – по 200 тысяч рублей на семью, также они получат все соответствующие страховые выплаты, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное правительство. Пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей компенсации.

Кроме того, власти Ржева и Старицы, жителями которых являлись погибшие в аварии, обеспечат расходы на похороны. 6 и 7 октября там объявлен траур.

Трое пострадавших в настоящее время находится в больнице. Двое мужчин 19 и 48 лет – в реанимации, женщина – в отделении нейрохирургии. Все в стабильном состоянии.

Утром 5 октября в районе деревни Некрасовка микроавтобус "Форд" выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с автобусом "ЛиАЗ". 13 пассажиров "Форда" погибли.