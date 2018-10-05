КХЛ. ЦСКА добился восьмой победы кряду, на выезде победив "Сибирь"

Программа игрового дня в Континентальной хоккейной лиге продолжилась матчем в Новосибирске, где местная "Сибирь" принимала московский ЦСКА. Армейцы благодаря двум заброшенным шайбам одержали победу над сибиряками.

Подопечные Игоря Никитина смогли открыть счет на восьмой минуте поединка после того, как Максим Шалунов поразил ворота Алексея Красикова. На долгое время минимальный счет оставался неизменным. И только за девять минут до финальной сирены "красно-синие" смогли забросить вторую шайбу и довести дело до победного конца – 2:0. ЦСКА довел свою победную серию до восьми матчей.

Столичный клуб с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Сибирь" же продолжает замыкать таблицу "Востока", имея на своем счету два балла.