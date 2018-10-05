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5 октября 201818:25

Выявлен канал нелегальных поставок американских окорочков в Россию

EPA

Россельхознадзор выявил канал нелегальных поставок американских окорочков в Россию. Курятина поставлялась из Литвы через территорию Белоруссии в Казахстан, а уже оттуда малыми партиями без документов экспортировалась в Россию.

Поставки американского мяса в Россию были запрещены в 2014 году, напоминает "Интерфакс". Глава ведомства Сергей Данкверт рассказал, что курятина ввозилась из Прибалтики и далее проходила белорусско-российскую границу. "Хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть", — сказал он.

В конце сентября на железнодорожной станции в Смоленской области были обнаружены 39 контейнеров с мясом птицы, следовавших из Литвы в Казахстан. Общий вес груза составил более 1,044 тысячи тонн. Судя по этикеткам, поставщиками были американские компании Mountaire Farms Inc и Pilgrims Pride. Эти фирмы были неоднократно уличены в нарушениях ветеринарно-санитарных требований. По данным Россельхознадзора, "ножки Буша", нелегально ввезенные в Россию из Казахстана, реализовывались в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях.

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