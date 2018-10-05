ЧП на стройке жилого комплекса: девять рабочих пострадали, проводится проверка

Обрушение строительных лесов на Минской улице произошло из-за того, что их задел грузовик. Такую причину называют специалисты Стройнадзора. Тяжелая металлическая конструкция упала утром, в результате пострадали девять человек. Сейчас все они в больнице. Все обстоятельства изучают следователи.

Груды искореженного металла — все, что осталось от строительных лесов на площадке жилого комплекса "Снегири" на Минской улице. Казалось бы крепкая металлическая конструкция сложилась, как карточный домик, за считаные секунды. Под завалами оказались люди.

На кадрах — первые минуты после обрушения: рабочие из соседних зданий сразу бросились на помощь. Все произошло примерно в 11 часов. По словам очевидцев, раздался сильный грохот, строительные леса под собственным весом рухнули на землю. Рабочие сразу же вызвали МЧС и скорую.

Помощь подоспела через семь минут. Шесть бригад скорой помощи, бригада экстренной медицинской помощи, два вертолета санитарной авиации. Травмы получили девять рабочих. Двое — в крайне тяжелом состоянии. Чтобы не терять драгоценное время, врачи решили эвакуировать их на вертолетах.

Пострадавших доставили в столичные стационары, где сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Их жизни уже ничто не угрожает, хотя последствия могли быть куда серьезнее.

Стройнадзор быстро установил причину обрушения: грузовик задел одну из опор строительных лесов, началась цепная реакция. Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет.

"По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, в рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — рассказала официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по г. Москве Юлия Иванова.

До окончания проверки строительные работы на объекте временно приостановили.