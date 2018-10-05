С-300 в Сирии: Израиль угрожает, Франция обеспокоена

Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, располагающих американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность известил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

Он заявил, что израильские самолеты настоль малозаметны, что ЗРК С-300 их просто не увидят. При этом он не исключил, что Израиль может уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы – как с воздуха, так и с земли.

Ханегби сослался на подобный случай, произошедший несколько месяцев назад с сирийской зенитной батареей.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиация страны продолжит наносить авиаудары по Сирии, где располагаются цели поддерживаемого Ираном шиитского движения Хезболла, несмотря на поставки российских систем.

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Франции Аньес фон дер Мюль выразила озабоченность поставкой С-300 в Сирию, обвинив Россию в том, что она поддерживает риск военной эскалации в регионе и отдаляет перспективу политического урегулирования в стране.

Поставки С-300 начались после того, как сирийские ПВО по ошибке сбили 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20. Министерство обороны РФ обвинило в этом ВВС Израиля, которые, по мнению российских военных вероломно подставили самолет под огонь сирийских зенитчиков.