ЦСКА подписал контракт с 18-летним малийцем

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с малийским нападающим Лассаной Н'Диайе. 18-летний форвард сможет начать свои выступления за армейский клуб в зимнее трансферное окно, когда будет открыта регистрация новичков.

Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт столичного клуба. Ранее Н'Диайе выступал за малийский футбольный клуб "Гуидарс". Кроме того, на его счету семь поединков в составе молодежной сборной Мали на чемпионате мира и шесть забитых голов.