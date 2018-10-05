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5 октября 201819:36

"Салават Юлаев" разгромил "Слован" в КХЛ

hcsalavat.ru

Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке одержал победу над словацким "Слованом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Николая Цулыгина отправили в ворота гостей четыре шайбы, пропустив при этом одну.

Уфимцы уже в первом периоде смогли поразить ворота гостей дважды, когда за "Салават" забивали Йоонас Кемппайнен и Григорий Панин. Но словаки нашли, чем ответить и Патрик Вирта отквитал одну шайбу еще до сирены на первый перерыв.

Однако все тот же Кемппайнен вновь увеличил отрав от "Слована", едва начался второй период. В заключительном периоде хоккеисты "Салавата" усилиями Дмитрия Кугрышева забросили еще один гол и довели матч до разгромной победы – 4:1, в пользу уфимцев.

Победители набрали 19 очков и занимают пятую строчку в Восточной конференции КХЛ. В свою очередь "Слован" с восемью очками замыкает таблицу "Запада".

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