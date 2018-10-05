Хабиб Нурмагомедов уложился в требуемый вес накануне боя с Макгрегором

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов уложился в требуемый вес незадолго до боя с ирландцем Конором Макгрегором. Он пришел на процедуру взвешивания первым.

Вес российского бойца составил ровно 155 фунтов (70,3 килограмма), который является максимально допустимым для спортсменов легкой весовой категории, сообщает "Спорт-экспресс". Напомним, что бой состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе.