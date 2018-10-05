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5 октября 201821:08 Алексей Петров

Россия и Индия сверили планы на десятки лет вперед

Контракт на поставку комплексов ПВО С-400, несмотря на угрозы из США, планы по строительству новых блоков АЭС, совместное освоение Арктики и даже Луны — Россия и Индия сегодня договорились о том, как они будут сотрудничать в ближайшие десятки лет. Итогом переговоров Владимира Путина и индийского премьера Моди стало подписание десяти документов, которые охватывают практически все сферы взаимодействия — от морских глубин до космических.

Официальная программа начинается с традиционного фотографирования во внутреннем дворике Хайдарабадского дворца. Президент и премьер уже было отправились на переговоры, но рукопожатие не устроило фотографов. Лидеры возвращаются, чтобы еще раз продемонстрировать степень доверия и взаимопонимания.

Встреча уже третья за год. Ни с одной другой страной у Нью-Дели нет настолько интенсивного обмена визитами. Разговор — и о двустороннем сотрудничестве, и о ключевых темах международной повестки: Сирия, Ближний Восток, Афганистан, Иранское ядерное досье.

Успели и пообедать, причем, премьер Индии угостил Путина крем-супом из арбуза, бараниной и фисташковым мороженым. А по итогам подписан целый пакет документов. На полях саммита заключен контракт на поставку пяти полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Индия заявила о своем желании приобрести зенитно-ракетные комплексы еще в 2015 году. Сумма сделки — почти пять миллиардов долларов.

Президент России особенно подчеркивает: у Москвы и Нью-Дели в сфере безопасности — полное взаимопонимание. "Взаимодействие в сфере ВТС не ограничивается только поставками российских вооружений, — говорит Владимир Путин. — Нашими странами налажена совместная разработка и производство современной продукции военного назначения. Ведется работа по повышению боеготовности вооруженных сил. В августе индийские подразделения были впервые задействованы в прошедших на территории России антитеррористических учений — "Мирная миссия-2018".

"Сегодняшняя встреча придала новый импульс взаимодействию по глобальным вопросам, — отмечает в свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди. — Те решения, которые были приняты, вдохнут новую жизнь в отношения в долгосрочной перспективе. И во всем нашем мире, в морях, в космосе, они будут укрепляться и развиваться. Мы также будем сотрудничать с Россией в космической сфере. Наша новая цель — отправить индийского космонавта в космос, и мы надеемся, что Россия окажет нам всяческую поддержку".

Переговоры шли несколько часов. Все это время к встрече с высокими гостями готовились одаренные дети из России и Индии. По приглашению Моди в Нью-Дели прилетели воспитанники "Сириуса". Один из проектов создавался специально для метеозависимых людей.

Путин и Моди не просто оценили достижения юных изобретателей, но и нашли время побеседовать с ними обстоятельно. Например, об освоении Луны странами БРИКС (Путин даже пообещал обсудить эту тему с индийской стороной) и о создании искусственного интеллекта.

"Без человеческого интеллекта на данном, во всяком случае, этапе нашего развития представить себе сознания искусственного невозможно, — убежден российский лидер. — Ну, а для того, чтобы эффективно работать, для специалистов в области когнитивных наук понятно, что дальнейшим преимуществом является умение работать в команде. Я очень благодарен господину премьер-министру за то, что выступил с такой инициативу, пригласил российских молодых людей сюда в Индию. И это вот такой очень практический хороший шаг — умение работать в команде. И мы вам, безусловно, желаем успехов".

Индийский премьер в мае лично побывал в Сочинском "Сириусе", и центр явно произвел на него впечатление. "Возможно, это лучшая инвестиция, которую сделал президент Путин в молодое поколение, — считает Нарендра Моди. — Это интеллектуальная инвестиция. Кроме того, президент Путин привнес свою душу в это дело. Это, действительно, плод его работы".

Теперь ежегодно индийские студенты и преподаватели тоже будут приезжать в "Сириус". "Сегодня — День учителя в России, и очень приятного говорить о том, что наш образовательный формат является одним из лучших в мире, — продолжает руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. — Мы можем говорить об экспорте российского образования вот на этой инвестиционной площадке, в том числе".

Желающих инвестировать в Россию с каждым годом все больше, отмечают участники совместного бизнес-форума. Десятки бизнесменов, руководители ведущих компаний. Деловой форум — возможность обсудить и окончательно согласовать колоссальные проекты. Одновременно это еще и иллюстрация того, насколько велик взаимный интерес российских и индийских предпринимателей. В кулуарах никаких сомнений — масштабные программы обязательно будут реализованы.

Одна из наиболее обсуждаемых тем — переход на расчеты в национальных валютах. Подробнее об этом — Андрей Костин — президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ": "Еще пять лет назад доля доллара составляла почти 97% в наших расчетах с Индией, а теперь уже — 20% в рублях. То есть существенный прогресс. Я думаю, что в целом, скажем, довести до 50% особенно на фоне растущего товарооборота, в общем-то, можно будет".

Сотрудничество с Индией российским производителям не повредит — места на рынке хватит всем. Так считает и министр экономического развития РФ Максим Орешкин. "Во многих секторах можно наращивать взаимный экспорт без ущерба для локальных производителей, — замечает он. — Из России можно вести зерно, подсолнечное масло, зерновые-бобовые. Из Индии — как раз то, что растет в той климатической зоне, где они находятся".

"Вертолеты России имеют очень большую перспективу здесь, — добавляет генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. — Поэтому мы считаем, что можем занимать значимую долю на рынках. У нас стратегическое сотрудничество с Индией, и санкции абсолютно не помеха".

Еще один пример доверия — АЭС "Куданкулам", без которой уже сложно представить себе будущее индийской энергетики. "Мы строим атомную станцию, два энергоблока уже запущены, третий и четвертый находятся в графике строительства, определены площадки для пятого и шестого. Общий пакет — это 12 энергоблоков", — рассказывает заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Для двух государств совместные проекты — это не просто возможность получить прибыль, речь идет о стратегических сферах и направлениях. "Мы будем приветствовать, если индийские партнеры подключатся к работе и в Арктике, — заверяет Владимир Путин. — Это очень перспективная, долгосрочная работа. Очень серьезная, рассчитанная на десятилетия вперед. С хорошими инвестициями, с хорошей отдачей. С учетом того, что происходят изменения климата, где-то хорошо, где-то, может быть, не очень, но возможности использования северного морского пути увеличиваются. Мы строим атомный флот — 8 атомных кораблей строим. И они будут последовательно вступать в строй, работа уже идет. Это обеспечит надежные поставки сжиженного природного газа на индийские, вообще на мировые рынки".

Многие бизнесмены уже давно работают на российском рынке. Среди них — Рави Навлани, генеральный директор компании Surya Group. "Россия — потенциальный рынок, где есть огромные возможности, — констатирует он. — И поэтому я советую не только индийским предпринимателям, но и всем мировым предпринимателям рассматривать Россию как площадку для роста бизнеса".

Владимир Путин пригласил Нарендру Моди в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивосток. И обсудил сотрудничество двух стран с президентом Индии Рамом Ковиндом. А детальный разговор о развитии масштабных проектов пойдет в ноябре, на первом российско-индийском экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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