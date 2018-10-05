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5 октября 201820:58 Виталий Кармазин, Александр Коцюба

ДТП с 13 погибшими: в Тверской области объявлен траур

Прикрываясь заказными рейсами, выполняли регулярные междугородние. Прокуратура выясняет обстоятельства масштабного ДТП в Тверской области. Почему водитель микроавтобуса резко выехал на встречную полос? Почему на месте происшествия, жертвами которого стали 13 человек, так и не появился руководитель компании-перевозчика? Выжившие в жесточайшем лобовом столкновении находятся под присмотром врачей. Власти Тверской области объявили двухдневный траур.

Авария произошла в 8 утра у деревни Некрасово. Огромный "ЛиАЗ" двигался из Твери, заполненный людьми Ford Transit — из Ржева. В какой-то момент водитель микроавтобуса вырулил на встречную полосу. "ЛиАЗ" пытался уйти от столкновения, но безуспешно.

4-ю горбольницу Твери полиция оцепила еще днем, когда сюда начали приезжать первые родственники погибших. Жуткое ДТП унесло жизни 13 человек. Все они находились в микроавтобусе Ford Transit. Единственный выживший пассажир Мансур Арабиев находится в больнице.

"Пока в сознании был, он отдал свой телефон и попросил, чтобы позвонили папе. Отец на машине быстро подлетел, буквально 20 минут, пока еще не увезли. И он отключился, подумали, что уже умер", — рассказывает дядя Мансура.

 

"ЛиАЗ" принадлежит областному госпредприятию, Ford — частной компании. Стрелка спидометра микроавтобуса застыла на отметке в 90 километров в час. По одной из версий, водитель Владимир Баранов перед ДТП разговаривал по телефону, по другой — мог уснуть за рулем. Но коллеги погибшего в это не верят. "Он нормальный адекватный человек! Он не мог заснуть! Он же только выехал", — уверен водитель машины-эвакуатора Cергей Шиков.

Это база, на которой проходят ремонт и обслуживание все автобусы компании "ТрансАвто". И здесь же находится кабинет директора Алексея Морозова. Правда, сейчас на рабочем месте руководителя нет, он в Следственном комитете на допросе. Морозов увез с собой медицинский журнал, в котором отмечен последний осмотр погибшего водителя. "Мы проверяем давление, пульс, наличие остаточного алкоголя, температуру. Водитель прошел проверку вечером, так как у нас на 12 часов выдают лист", — поясняет врач.

Водители этой компании уже фигурировали в сводках происшествий. В прошлом году 8 пассажиров междугороднего автобуса самостоятельно задержали пьяного шофера, который должен был везти их из Вышнего Волочка в Тверь. На место вызвали полицию.

- Вы в лес убежали?


- Да никуда я не бегал!

Однако свидетели утверждают, что водитель сбежал в лес и сидел там в кустах.

Но самое любопытное, что многочисленные автобусы осуществляют каждодневные рейсовые поездки под видом заказных. В старой будке два кассира выдают пассажирам не билеты, а договоры фрахтования. Это ловкий маневр. Для таких перевозок не нужна лицензия, а ведь она обязывает соблюдать массу правил: содержать помещения для ремонта и техобслуживания транспорта, проводить медосмотр водителей перед рейсами и следить, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, устанавливать на автобусы тахометры и системы "ГЛОНАСС". Но чтобы избежать многих требований, перевозчики вешают на автобус табличку "Заказной" и называют пассажиров "фрахтователями".

В Тверском автотранспортном союзе уверены, что компания "ТрансАвто" действовала законно". "Владелец "Форда", насколько мне известно, осуществлял перевозку пассажиров и багажа по заказу. ООО "ТрансАвто" для осуществления своей деятельности имеет соответствующую лицензию, которая позволяет осуществлять перевозки пассажиров и багажа на регулярных маршрутах", — говорит исполнительный директор Тверского автотранспортного союза Владимир Густов.

А вот в областном правительстве уверены, что в ситуации нужно тщательно разобраться. "Мы максимально закрываем лазейки, которые имеются для таких небезопасных видов деятельности. К сожалению, все равно остаются представители, которые продолжают вести этот бизнес под видом заказных перевозок осуществляют несертифицированные услуги", — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В законности работы кампании сейчас разбираются сотрудники Следственного комитета. Они ведут обыски в офисе "ТрансАвто". А у будки, откуда уезжают заказные микроавтобусы, постоянные очереди. Пассажиры говорят, что у них нет выбора, ведь другим транспортом в маленькие населенные пункты не добраться.

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