Тема:
Церковный раскол на Украине 10 минут назад
Верховная рада ждет предоставление автокефалии неканонической Украинской церкви
Официальный Киев с новой силой возносит торжествующие молитвы за скорое предоставление церковной самостоятельности. До конца года неканоническая Украинская церковь может получить томос об автокефалии. Такое заявление спикер Парубий сделал на утреннем заседании Верховной Рады. Впрочем, утверждение, что весь украинский народ ждет этого, как благой вести, очень далеко от истины.
"Приехать в нашу державу и выступить в Верховной раде".
Не то с благоговением, не то с удивлением ведущая рассказывает о встрече спикера Верховной рады и двух переговорщиков от константинопольского патриарха.
"Этот визит — это родительский ответ святейшего патриарха на два исторических обращения Верховной рады Украины, президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии. Я сообщил им, что украинский народ мобилизован как никогда. Все украинские православные ждут решения Вселенского патриарха. Я верю, что до конца года мы услышим благую весть из Константинополя от Вселенского патриарха Варфоломея", — сообщил Адрей Парубий, спикер Верховной рады Украины.
В свою очередь президент Порошенко заявил, что процесс предоставления автокефалии неканоничной Украинской православной церкви уже вышел на финишную прямую.
Всего месяц назад Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.
"Варфоломей действует по указке американцев, которые продолжают свою линию на нагнетание напряженности в Украине. Все поместные церкви выразили свое несогласие с решением Варфоломея. Тем не менее, так сказать, он идет вопреки этому мнению, идет явно на раскол, не может этого не понимать", — заявил Николай Азаров, председатель Комитета спасения Украины, в 2010-2014 годах – премьер-министр Украины.
Петр Порошенко, который очевидно уже заручился поддержкой иностранных кураторов, строит свою избирательную кампанию на слогане "Армия, язык, вера". Но вытащить пикирующий рейтинг это не помогают — в сентябре менее он был 7%.
Обещание скорой автокефалии подогрели радикально настроенных раскольников — нападения на православных паломников с Западной Украины участились.
"Радикалы в балаклавах откуда-то знали и номера и маршрут. Верующие ехали в Киев на молебен в защиту родной церкви", — рассказал протоиерей Сергий, настоятель Святопокровского храма села Завизов Ровенской епархии.
В Сети — волна фальшивок, которые должны повлиять на православных украинцев. Например, от имени Житомирской епархии разослали обращение с просьбой не упоминать в молитвах патриарха Кирилла.
Религиозный разлад, приводящий к распаду страны, уже пережили совсем недавно в самом центре Европы на Балканах. В Косово и Метохии осквернили, разграбили, разрушили до основания 120 православных храмов и монастырей.
Церковь Покрова Богородицы стоит на Косовом поле, именно здесь в ХIV веке состоялась битва с турками-османами, священная для всех сербов. Погибших воинов похоронили здесь, потом на этом месте воздвигли храм. Но и сегодня в ХХI веке здесь вынуждены держать оборону — от грабителей и вандалов.
Замок на двери совсем новый — месяц назад из храма украли все пожертвования. Вплотную к церкви и сербскому анклаву построили новую мечеть. Уцелевшие святыни и их земли продолжают мешать албанским радикалам.
"Хотят разрушить сербскую культуру до основания. Теперь они хотят в ЮНЕСКО. А что им оберегать, цель-то — разрушение", — говорит Макария, игумения монастыря Соколица Сербской православной церкви.
У матушка-настоятельницы Макарии теперь сердце болит и за сестер и братьев на Украине. Ведь заявления киевского лже-патриарха о том, что он заберет себе все церкви и лавры так похожи на то, что говорят в Приштине: создать некую Косовскую или Албанскую православную церковь, а потом ей передать все обители. Останавливает эти планы одно — самопровозглашенная республика не член ЮНЕСКО, под защитой которого находятся многие храмы. Россия вместе с Сербией препятствует приему Приштины в организацию.
Польская православная церковь призывают Украину опомниться. Митрополит Варшавский попросил Константинопольского патриарха созвать представителей всех православных церквей для обсуждения. О том же говорят и в Белоруссии. Константинопольский патриархат остается глух.
Ранее по теме
-
В Почаевской лавре призвали верующих встать на защиту монастыря2 суток назад
-
С "воровскими послами" Константинополя мало контактируют даже раскольники4 суток назад
-
Константинополю напомнили, что общение с раскольниками чревато отлучением от Церкви5 суток назад
-
Митрополит Иларион: УПЦ пытаются переименовать, захватить и ликвидировать6 суток назад
-
Автокефалия или рейдерство: украинские радикалы захватили православный храм7 суток назад
-
РПЦ пригрозила Константинополю разрывом отношений7 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
С-300 в Сирии: Израиль угрожает, Франция обеспокоена
- Нобелевская премия мира досталась гинекологу из Конго и 25-летней правозащитнице
- ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку
- В аварии под Тверью погибли 13 человек
- Новая "сенсация": на Западе назовут настоящее имя Петрова
Самое читаемое
-
Известная порномодель сдала родного отца в дом престарелых
- Опубликовано видео обнаружения тела убитой 16-летней студентки
- Россия - на втором месте в мире по количеству смертельных селфи
- Роналду грозит пожизненное за изнасилование. Видео
- Мужчина умер, подхватив в бассейне амебу-мозгоеда
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!
- В Латвии возродят выпуск микроавтобусов "РАФ"
- Российские цены новой "тройки" BMW: она оказалась дороже всех
- Новые "Мерседесы": мы узнали сроки появления в России
Экономика
-
Джек Ма: торговая война создает риск военного конфликта
- Ралли рубля завершилось. Дальше только падение?
- Китай применил свое валютное оружие в торговой войне с США?
- Глава ФСК ЕЭС: цифровизация энергосетей начинается с подстанций
- СМИ: китайские хакерские чипы взломали оборудование 30 компаний США
- Forbes: 10 самых богатых людей Америки
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Бекон и сосиски провоцируют рак
- Популярный антибиотик разрушает клетки организма
- Шизофрению можно предсказать. И вот каким образом
- Киви, яблоки, лук: флавоноид физетин замедляет старение
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00
-
Смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы
- Зараженные куры от "Петелинки"
- Роман Карцев. Юморист печального образа
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Крушение МиГ-29 в Подмосковье: черные ящики истребителя найдены
- В День учителя столичных педагогов поздравил Сергей Собянин
- "Московские сезоны" оценили на мировом уровне
- Уголовному розыску МВД России - ровно век
- Госфильмофонду - 70: сокровища главного киноархива страны
- Дарвиновский музей, выставка Куинджи и забег супергероев: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Химию в жизнь: нобелевские лауреаты-2018 приручили эволюцию
- "Гоблин" в Солнечной системе указывает на существование Планеты Х
- Представлена первая коммерческая пассажирская капсула Hyperloop
- Почему человеку так трудно выбирать из множества вариантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой