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Церковный раскол на Украине 10 минут назад

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5 октября 201820:46 Дарья Григорова

Верховная рада ждет предоставление автокефалии неканонической Украинской церкви

Официальный Киев с новой силой возносит торжествующие молитвы за скорое предоставление церковной самостоятельности. До конца года неканоническая Украинская церковь может получить томос об автокефалии. Такое заявление спикер Парубий сделал на утреннем заседании Верховной Рады. Впрочем, утверждение, что весь украинский народ ждет этого, как благой вести, очень далеко от истины.

"Приехать в нашу державу и выступить в Верховной раде".

Не то с благоговением, не то с удивлением ведущая рассказывает о встрече спикера Верховной рады и двух переговорщиков от константинопольского патриарха.

"Этот визит — это родительский ответ святейшего патриарха на два исторических обращения Верховной рады Украины, президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии. Я сообщил им, что украинский народ мобилизован как никогда. Все украинские православные ждут решения Вселенского патриарха. Я верю, что до конца года мы услышим благую весть из Константинополя от Вселенского патриарха Варфоломея", — сообщил Адрей Парубий, спикер Верховной рады Украины.

В свою очередь президент Порошенко заявил, что процесс предоставления автокефалии неканоничной Украинской православной церкви уже вышел на финишную прямую.

Всего месяц назад Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

"Варфоломей действует по указке американцев, которые продолжают свою линию на нагнетание напряженности в Украине. Все поместные церкви выразили свое несогласие с решением Варфоломея. Тем не менее, так сказать, он идет вопреки этому мнению, идет явно на раскол, не может этого не понимать", — заявил Николай Азаров, председатель Комитета спасения Украины, в 2010-2014 годах – премьер-министр Украины.

Петр Порошенко, который очевидно уже заручился поддержкой иностранных кураторов, строит свою избирательную кампанию на слогане "Армия, язык, вера". Но вытащить пикирующий рейтинг это не помогают — в сентябре менее он был 7%.

Обещание скорой автокефалии подогрели радикально настроенных раскольников — нападения на православных паломников с Западной Украины участились.

"Радикалы в балаклавах откуда-то знали и номера и маршрут. Верующие ехали в Киев на молебен в защиту родной церкви", — рассказал протоиерей Сергий, настоятель Святопокровского храма села Завизов Ровенской епархии.

В Сети — волна фальшивок, которые должны повлиять на православных украинцев. Например, от имени Житомирской епархии разослали обращение с просьбой не упоминать в молитвах патриарха Кирилла.

Религиозный разлад, приводящий к распаду страны, уже пережили совсем недавно в самом центре Европы на Балканах. В Косово и Метохии осквернили, разграбили, разрушили до основания 120 православных храмов и монастырей.

Церковь Покрова Богородицы стоит на Косовом поле, именно здесь в ХIV веке состоялась битва с турками-османами, священная для всех сербов. Погибших воинов похоронили здесь, потом на этом месте воздвигли храм. Но и сегодня в ХХI веке здесь вынуждены держать оборону — от грабителей и вандалов.

Замок на двери совсем новый — месяц назад из храма украли все пожертвования. Вплотную к церкви и сербскому анклаву построили новую мечеть. Уцелевшие святыни и их земли продолжают мешать албанским радикалам.

"Хотят разрушить сербскую культуру до основания. Теперь они хотят в ЮНЕСКО. А что им оберегать, цель-то — разрушение", — говорит Макария, игумения монастыря Соколица Сербской православной церкви.

У матушка-настоятельницы Макарии теперь сердце болит и за сестер и братьев на Украине. Ведь заявления киевского лже-патриарха о том, что он заберет себе все церкви и лавры так похожи на то, что говорят в Приштине: создать некую Косовскую или Албанскую православную церковь, а потом ей передать все обители. Останавливает эти планы одно — самопровозглашенная республика не член ЮНЕСКО, под защитой которого находятся многие храмы. Россия вместе с Сербией препятствует приему Приштины в организацию.

Польская православная церковь призывают Украину опомниться. Митрополит Варшавский попросил Константинопольского патриарха созвать представителей всех православных церквей для обсуждения. О том же говорят и в Белоруссии. Константинопольский патриархат остается глух.

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