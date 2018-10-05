Она живет своими ролями: Инна Чурикова принимает поздравления

Она считает свою профессию лучшей и уверена, что заниматься ею нужно предельно честно. Великая актриса Инна Чурикова отмечает юбилей. Поздравления народной артистке Советского Союза направил президент. Звезда театральной сцены, королева "Ленкома", сыгравшая в его культовых спектаклях, разноплановая, трагическая и острохарактерная киноактриса — все это Инна Михайловна Чурикова.

Звезда, планета, да целая вселенная, а когда-то после премьеры "Морозко" плакала, показалась сама себе ужасно несимпатичной. "У меня главный учитель — это моя жизнь, — признается народная артистка СССР Инна Чурикова. — Это сердце, которое разбивается, правда, это проникновение до боли в сердце. Это сложная профессия, и мне кажется, она должна быть честной".

Режиссер ее жизни — Глеб Панфилов: он ставит, а она играет. Полвека вместе. "Она — человек со множеством лиц, в ней столько умещается, что вот я влюбился и искал", — говорит режиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов.

"Я благодарна и Глебу, и Богу, что дал возможность сыграть эту роль", — добавляет Инна Чурикова.

А потом было "Начало", специально для нее любимой. "Ленком" в ее жизнь шагнул, когда распрощалась с ТЮЗом, где играла лисичку — так, что даже детям было понятно: не по-советски страстно влюблена она в зайчика. Марк Захаров сам пришел за Чуриковой в "хрущевку", чтобы на сцене засиял Тиль, на экране — Мюнхгаузен.

"Это реальная мировая звезда, которая сама об этом не подозревает", — утверждает народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

"На режиссеров мне везло, слава Богу, и у Никиты Сергеевича я сыграла эпизод, но для меня это было очень важно", — отмечает Инна Чурикова.

Актриса — божьей волею — в кадре, и на сцене — не работает, живет. "Когда я иногда после ночных съемок говорил – "За что же это мне?", она говорила – "Женя, это сладостные мучения", — вспоминает народный артист России Евгений Миронов.

Столько лиц у ее таланта — и сколько актерского бесстрашия. "Я люблю смеяться, я – хохотушка, как можно быть все время серьезной", — рассуждает актриса. Но вот "ее глазами плачет вся Россия" — так сказал Солженицын, настоял, чтобы Панфилов включил эту сцену в фильм "В круге первом".

Ее героини рыдают, смеются, да просто живут вместе с нами. Инна Чурикова — истинная королева с самого начала и навсегда.