От Парижа до Еревана: мир скорбит по Шарлю Азнавуру
Ему удалось практически невозможное — объединить своим творчеством весь мир. И сегодня мир прощается с певцом, поэтом, актером, кумиром миллионов. Плачет и поет его песни Франция. Скорбит и слушает песни своего национального героя Армения. Официальная церемония прошла в Париже. Как командору Французского ордена Почетного легиона Азнавуру были отданы государственные и воинские почести.
Очень долго семья не соглашалась на все эти почести. На "Марсельезу", на почетный караул, на президентов в первом ряду — бывших и нынешних. Но Азнавура боготворила вся Франция. Национальную церемонию организовывают в Доме инвалидов, трансляцию в прямом эфире ведут все каналы и радио страны.
Гроб с телом великого шансонье накрыт французским флагом, венок, что аккуратно стоит в изголовье, выполнен в цветах армянского триколора. Звучит дудук. На церемонии присутствуют президенты и премьер-министры обеих стран: Азнавур — гражданин Франции и Армении, где его ждали на этой неделе и где сегодня объявлен национальный траур.
"Он знал, что такое трагедия истории и что такое надежда. Ему, человеку с железной волей, был дарован голос во имя тех, кому было сказано молчать", — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Успех и талант очень сложно измерять в цифрах, но Шарль Азнавур, который до последней минут работал над новым альбомом, написал 1300 песен и продал 200 миллионов дисков.
Он отлично себя чувствовал. Хотел выступать. собирался на гастроли в Петербург. Обещал дожить до 100 лет, жалуются друзья. "Великий Человек! Великий!!!" – восклицает Жан-Поль Бельмондо. "Сегодня пришло много друзей Шарля со всего мира. И я в их числе. И я горда дружбой с ним. Ведь я была ему и переводчиком, вы же помните нашу прекрасную песню. Это было очень волнительно", — говорит певица Мирей Матье.
Ему и сегодня хлопают так долго продолжительно, будто она все еще на сцене. Сначала во внутреннем дворике, где работают сотни камер, а потом за воротами, на Марсовом поле, куда проститься с великим певцом пришли тысячи французов. Похоронят Шарля Азнавура завтра под Парижем, в местечке Монфор-Л'Амори, в семейном склепе рядом с родителями и сыном Патриком. Такова была его воля. Церемония будет скромной и закрытой, присутствовать будут только его близкие и друзья.
На площади в центре Еревана, которая носит имя легендарного шансонье, церемонию прощания показывали в прямом эфире. Люди шли сюда с самого утра и даже не пытались сдержать слез.
"Без слез просто невозможно быть тут, потому что Шарль Азнавур лично для меня это человек-вдохновитель. О нем невозможно говорить в прошедшем времени, о нем можно говорить только в настоящем", — признается Асмик Саакян.
Для Армении он был не только выдающимся деятелем культуры. Скорее, сыном и национальным героем. С 2009 года Азнавур — посол Армении в Швейцарии и постпред государства в штаб-квартире ООН. Он приехал в Спитак в 1988 году после землетрясения и основал фонд помощи пострадавшим.
"Он был очень добродетельным человеком. Мы никогда не забудем, как во время землетрясения он одним из первых оказал нашей стране помощь. И в наших сердцах всегда будут звучать его песни, его имя всегда будет наполнять нашу душу", — говорит Марта Назарян.
С 2011 года в Ереване есть дом музей Азнавура, на церемонии открытия которого он присутствовал лично. Говорят, что и место выбирал сам. Отсюда весь город как на ладони, вдали виднеется Арарат. Сегодня жители Еревана несут сюда цветы и останавливаются у книги памяти.
За пять дней, что здесь лежит эта книга, в ней появились уже тысячи записей на английском, русском, на французском и, конечно, на армянском. Слова благодарности и признания в любви к великому шансонье на всех языках.
Песни Азнавура сегодня в Ереване звучат повсюду — с площадей, из окон автомобилей, кафе и квартир. Завтрашний день в стране объявлен днем общенационального траура.
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