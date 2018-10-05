Россию обвинили в попытке убить перебежчика Потеева

Из США пришла новость о смерти Александра Потеева — бывшего полковника Службы внешней разведки, заочно осужденного в России на 25 лет заключения за госизмену. История предательства Потеева вышла громкой: в 2010-м он бежал в Америку, где выдал целую группу российских разведчиков-нелегалов — которых потом пришлось обменивать. Именно ценность информации, переданной Потеевым, заставляет сейчас усомниться в его смерти: таких нужных перебежчиков часто прячут, объявив мертвыми. Что, впрочем, не означает, что в действительности они здравствуют и процветают.

В издании Buzzfeed утверждают, что выяснить, на том ли свете или все-таки еще на этом находится Александр Потеев, решили самостоятельно.

За расследование засели примерно через год после того как в российской прессе появилась информация о смерти бывшего замначальника нелегальной разведки СВР, в 2010 году сдавшего в США группу из десяти российских агентов и ушедшего на Запад через Украину под фамилией Дудочкин.

Искали Потеева под его настоящим именем и пишут, что нашли. Первым делом наткнулись на дорожный штраф, а также лицензию на рыбную ловлю штата Флорида, выданные на него. Потом узнали, что Потеев якобы даже проголосовал на выборах, зарегистрировавшись республиканцем и указав свою истинную дату рождения — 7 марта 1952 года.

Второе имя в документах- Ник, совпало с его реальным отчеством Николаевич. Среди личных данных Алекса Потеева обнаружились номер телефона, электронная почта и два домашних адреса, по котором и отправились репортеры Buzzfeed.

Застать перебежчика, правда, не удалось. Консьерж отказался провести в квартиру, сказав, что "Алекс" сам спускается вниз, если ему надо. Его сменщик оказался сговорчивее. В дом провел, но дверь в квартиру открыла пожилая женщина, которая прервала разговор, как только узнала, что перед ней представитель СМИ.

В квартире по второму адресу некто, представившийся родственником Потеева, согласился передать ему телефон журналиста и повесил трубку.

За комментариями о том, почему двойной агент ведет себя как беспечный пятиклассник, обратились в американские спецслужбы. Там ответили, что это личный выбор Потеева и попросили повременить с публикацией, чтобы не подставить под угрозу его жизнь.

Выглядит как-то шатко, но читателя Buzzfeed подталкивает к версии. Мол, российские спецслужбы специально распространили информацию о смерти Потеева, чтобы выйти на его след через переполошившихся родственников и знакомых. Не понятно, правда, что мешало этим спецслужбам самим заглянуть в доступные базы штрафов и рыболовных лицензий.

Впрочем, есть и куда менее сложное объяснение о том, почему о заочно осужденном в России на 25 лет за госизмену, решили вспомнить именно сейчас. Среди тех на кого обменяли десятерых, раскрытых Потеевым нелегалов фигурирует бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Классика шпионских сливов.

И видимо не случайно месяц назад New York Times написал о предотвращенной попытке покушения на перебежчика во Флориде. Газета писала, что лишь вовремя поднятые по тревоге агенты ФБР тогда смогли остановить приблизившегося к дому убийцу, приехавшего из России. Ссылаясь на всех тех же анонимов Buzzfeed теперь утверждает, что мишенью киллера был именно Потеев. Ну, видимо, как и Скрипаль.