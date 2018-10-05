Источник: Неймар уговаривает Погба перейти в "Пари Сен-Жермен"

Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар хочет видеть среди своих партнеров по команде полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который является товарищем бразильца. Форвард активно убеждает француза переехать в Париж.

Однако, как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Goal.Com, руководители "Пари Сен-Жермен" в случае совершения этого трансфера могут столкнуться с проблемами и нарваться на штрафные санкции со стороны УЕФА из-за нарушения финансового Fair Play.

Напомним, что Погба конфликтует с нынешним главным тренером "МанЮнайтед" португальцем Жозе Моуриньо.