Индийских медиков оштрафовали за плохой почерк

Врачи из индийского штата Уттар-Прадеш поплатились за традиционный для врачей плохой почерк. Медиков оштрафовали за то, что выписанные ими документы из-за неразборчивости помешали расследовать уголовное дело, сообщает Times Of India.

Медикам их города Лакнау пришлось заплатить по 5 тысяч рупий (4,5 тысячи рублей) за документы, заполненные неразборчивым почерком.

Полицейские не смогли прочитать отчеты о результатах медицинского обследования жертв преступления. Как будто специально зашифрованные бумаги поступили стражам порядка из районных больниц в Ситапуре, Гонда и Уннао.

В суде заявили, что плохо оформленные документы воспрепятствовали работе органов власти. Врачи заявили, что заполнили отчеты неразборчиво из-за сильной нагрузки на работе.