Стивен Сигал сбежал с интервью после вопроса про изнасилование

Голливудский актер Стивен Сигал прервал интервью британской телерадиокомпании BBC после вопроса ведущей об обвинениях звезды боевиков в изнасиловании. Сигал встал и вышел из помещения, в котором беседовал с журналисткой.

На первый взгляд, вопрос британской телеведущей кажется вполне невинной. Сотрудника BBC спросила, как Сигалу удается справляться с работой в США и России, когда на нем, вдобавок, висят обвинения в изнасиловании.

Впрочем, сам Сигал, похоже, воспринял этот вопрос как колкость. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как актер молча встает и уходит, едва журналистка замолчала.

This is the moment Steven Seagal walks out on a #newsnight interview over questioning about #metoo allegations, which he denies.@sseagalofficial | @KirstyWark | @BBCTwo | #newsnight pic.twitter.com/Lr6mE3th4F