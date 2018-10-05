Фигуристка Туктамышева заняла первое место в короткой программе Finlandia Trophy

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в короткой программе на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy, который проходит в городе Эспоо. Россиянка по итогам проката получила от судей 73,83 балла.

На второй строчке расположилась представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, результат которой равен 70,95 баллам. Замкнула тройку лучших еще одна российская фигуристка Станислава Константинова. Она получила от судей 65,39 балла.

Произвольную программу спортсменки представят седьмого октября.