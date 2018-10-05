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5 октября 201822:40

Внезапно водитель потерял управление: в Индии погибли девять человек

EPA

Девять человек погибли, не менее пяти серьезно пострадали после падения фургона в 150-метровое ущелье на севере Индии.

Как передает РИА Новости, о трагедии сообщило издание Times of India, по данным которого ЧП произошел в городе Уттаркаши.

Авария произошла, когда группа паломников ехала из храма Ганготри в Гималаях и в какой-то момент, по словам одного из пассажиров, автомашина, в которой находилось 13 человек, внезапно съехала с дороги.

На месте погибли восемь пассажиров и водитель автобуса. Пострадавшие были госпитализированы.

Полиция устанавливает причину дорожно-транспортного происшествия, повлекшего многочисленные жертвы.

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