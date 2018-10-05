Момент столкновения автобуса и маршрутки в Тверской области попал на видео

Регистратор запечатлел момент страшного столкновения, произошедшего утром в пятницу, 5 октября, на автодороге Тверь – Ржев неподалёку от села Некрасово в Тверской области.

Напомним, что в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit, выполнявшего заказной рейс по маршруту Ржев – Тверь и автобуса "ЛиАЗ", следовавшего из Твери в Старицу, погибли 13 человек – 12 пассажиров и водитель Ford.

Еще три человека, в том числе – пассажир микроавтобуса, водитель "ЛиАЗа" и пассажир автобуса, получили травмы и были доставлены в больницу.

Родным погибших в результате ДТП выплатят компенсации – по 200 тысяч рублей на семью, также они получат все соответствующие страховые выплаты, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное правительство.

После трагедии в Тверской области объявлен двухдневный траур.

Следственным органам предстоит определить причины, по которым микроавтобус оказался на полосе встречного движения, а также разобраться с режимом труда и отдыха и соблюдением правил перевозки пассажиров автотранспортным предприятием, которому принадлежал Ford.