Владимир Морозов завоевал две медали этапа Кубка мира по плаванию

В Будапеште продолжается этап Кубка мира по плаванию, в котором принимают участие российские пловцы. В пятницу, пятого октября, россиянин Владимир Морозов завоевал две медали во второй соревновательный день турнира. Кроме него, места на пьедестале занимали еще несколько россиян.

В первом заплыве Морозов первенствовал на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 45,30 секунды. Затем российский пловец соревновался в дисциплине 50 метров на спине и стал вторым, проплыв дистанцию за 23,29 секунды. Первым стал американец Майкл Эндрю (23,19).

Кроме Морозова место на пьедестале также занял Кирилл Пригода, став третьим в заплыве на 50 метров брассом. Его время составило 26,06 секунды.

В женской части соревнований на дистанции 100 метров брассом сразу две россиянки оказались в тройке лучших – Юлия Ефимова стала второй, а Виталина Симонова третьей.