Расследование смертельной аварии взяли под особый контроль

В Тверской области объявлен двухдневный траур по погибшим в автокатастрофе. 13 человек стали жертвами ДТП. Маршрутка на полном ходу врезалась в рейсовый автобус.

На месте трагедии следователи работают вот уже несколько часов. Детали автобусов раскиданы в радиусе десяти метров. Удар был такой силы, что Форд оказался буквально внутри автобуса. Шансов выжить у пассажиров практически не было.

В списке погибших — 13 человек. Ещё четверо в больнице в тяжёлом состоянии. Это водитель и единственный пассажир автобуса, а также два пассажира маршрутки. С места ДТП их эвакуировали с помощью санавиации.

Большинство погибших — жители города Ржева. Рано утром они как обычно ехали в Тверь на работу. Маршрутка для этого — самый популярный транспорт. Такие ежедневно перевозят десятки тысячи человек во всех регионах страны. Именно они связывают небольшие города и посёлки с областными центрами. Быстрые, комфортные, но не всегда безопасные.

Пассажиров водитель Форда Транзит набирал на ржевском автовокзале. Рядом — официальные и легальные автобусы. Но в рейс они выходят не так часто, как надо людям, да и едут дольше. Частные перевозки стоят не намного дороже, зато ходят чаще. Маршрут из Ржева в Тверь — самый востребованный.

За скорость нередко приходится платить здоровьем и жизнями. Только в прошлом году с участием маршруток зафиксированы сотни серьезных аварий. Перевозчики, как и в тверской трагедии, часто работают нелегально. В администрации заявили, с перевозчиками пиратами борются систематически, но безуспешно. Спрос на транспорт рождает предложение.

Следователи уже выяснили, кому принадлежал Форд Транзит. По документам, его владельцы — московские бизнесмены. По данным источников, автомобиль они отдали в аренду несколько лет назад транспортной компании из Твери. Фирма "Транс авто" действительно занимается пассажирскими перевозчиками, но по документам Форд имел право только ездить только на заказные маршруты.

Расследование аварии взяли под особый контроль. Возбуждено два уголовных дела. На предприятии, которое выпустило в рейс маршрутку, работают следователи. Тем временем в Тверь на опознание приехали родственники погибших. Десять из тринадцати пассажиров были женщинами.