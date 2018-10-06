Камнепад парализовал движение на участке Восточно-Сибирской железной дороги

На одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги приостановлено движение поездов. Причиной ЧП стал сошедший камнепад. При проведении работ по восстановлению пути пострадал сотрудник железной дороги.

Повреждение железнодорожного пути привело к остановке туристического поезда, следовавшего из Порта Байкал в Слюдянку, передает ТАСС. Находившиеся в составе пассажиры были доставлены в Иркутск автотранспортом, а пассажиры следовавшего в обратном направлении пригородного поезда были доставлены до места назначения водным транспортом.

В настоящее время предпринимаются меры по восстановлению движения поездов, на место происшествия выехала комиссия для расследования всех обстоятельств произошедшего.