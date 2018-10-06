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Ситуация на Украине 1 час назад

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6 октября 201800:07

Министерство обороны Украины активно борется с неугодными СМИ

В сеть попало письмо главы военного ведомства Степана Полторака, в котором он подробно рассказывает, как и что сделано для дискредитации некоторых масс-медиа. Создано даже специальное подразделение информационно-психологических операций.

Это вряд ли кого-то удивило, но точно расставило акценты в многолетней истории о свободе слова в Украине, точнее в истории об ее отсутствии. То, что скрыто в частных электронных переписках и массивных папках внутреннего документооборота не редко вполне доступно опытным хакерам. И вот, на обозрение обществу представлено письмо министра обороны Украины Степана Полторака, где он буквально отчитывается перед секретарем совета нацбезопасности Турчиновым о проделанной работе по противодействию неугодным СМИ. Поручение о нейтрализации информационных угроз от 14 сентября дано лично Петром Порошенко.

"Силами подразделений информационно-психологических операций Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ежедневно осуществляется подготовка и распространение материалов информационно-психологического воздействия на аудиторию в социальных сетях Facebook и Twitter. Основная направленность материалов: дискредитация деятельности телеканалов 112 и News One и их владельцев Медведчука В.В. и Мураева Е.В."

Документы также проливают свет и на деятельность, так называемых общественных ветеранских организации АТО. Выяснилось, что тексты своих обращений герои Украины пишут под диктовку, по разосланной инструкции. О том же, что телеканалы 112 и News One у киевской верхушки не в фаворе известно было и без всяких документов. Впрочем, нелюбовь у них очевидно взаимная. Евгений Мураев, бывший владелец News One, не сглаживая углы пишет у себя в Facebook – за разовый приход в раду нардеп получает деньги буквально в газете, свой пост сопровождает исчерпывающей фотографией. Так вот, если вкратце, информационно-психологическое воздействие, осуществляемое кибер-войсками Украины, заключается как раз в том, чтобы подобные посты либо резко критиковались сотнями ботов в комментариях, либо и вовсе исчезали из новостной ленты пользователей, а в идеале необходимо последовательно применять сначала первое и потом второе.

"Работают очень здорово украинские наши коллеги, они занимаются набросом информационного мусора, в котором люди, даже те, которые хотели бы разобраться и найти крупицы истины никогда их не найдут. Блокируются аккаунты, удаляются аккаунты, не секрет, что Мирослав Олежко и Анатолий Геращенко, которые руководят "Миротворцем", работают рука об руку с американским Фейсбуком и слово украинских журналистов, которые ведут неправильную, по мнению Киева, политику, уничтожается любыми способами", — заявил Сергей Веселовский, политический обозреватель.

В письме Полторака черным по белому – аудиторию необходимо убеждать, контент инакомыслящих СМИ несет угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины, подрывает суверенитет и главное, производится за счет, угадаете чего? Ну конечно, российских денег, получаемых от спецслужб. Цель подобных вбросов – понятна, сохранять у населения, угодную действующей власти картину мира. Где все беды, в том числе и низкий уровень жизни граждан, связаны не с действиями президента, а с манипуляциями коварной руки Кремля. Ведь не за горами выборы, а Порошенко пока не устал, и уходить не собирается.

"Порошенко искренне боится проиграть выборы президента. Для него это не только вопрос статуса или его бизнеса, или вопрос реализации его внутренних амбиций, это вопрос его жизнеобеспечения. С большой долей вероятности, Порошенко проиграв выборы не то, что переместиться в кресло президента в свои домашние апартаменты, переместиться в места не столь отдаленные", — считает Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

Однако, вот парадокс, лютейшая антироссийская пропаганда в украинском эфире, несмотря на то, что безусловно дает свои плоды, взращивая поколение русофобов, любви или доверия к самому действующему украинскому президенту совсем не добавляет. Его антирейтинг самый большой среди всех нынешних украинских политиков, и один из самых низких президентских по мировой выборке.

"Прежде всего Порошенко преследует цель не допустить конкурентов к средствам массовой информации, Медведчука, Тимошенко, там кого-либо другого. Все из перечисленных конкурентов ему на президентский пост будут использовать популистские лозунги, то есть они будут апеллировать к тому, что при Порошенко существенно ухудшилось качество жизни на Украине. Против этого аргумента, ни действующий президент, ничего противопоставить – не могут", — считает Богдан Безпалько, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Но, судя по всему, противопоставлять и не нужно. Ведь Украина уже давно живет в мире не реальном, а выдуманном. Где каждый человек, не желающий в него верить, автоматически становится врагом. И атаки незалежных ботов и блокировка на Фейсбуке – меньшее из зол. Руководитель РИА Новости Украина, Антон Вышинский уже почти 5 месяцев сидит в тюрьме за то, что не нашел в своем СМИ места для публикаций антироссийских материалов. Увы, это не первый и далеко не последний пример. Журналистика на Украине все больше похоже на одобренный где-то наверху пресс-релиз, в котором не может быть никакой точки зрения, кроме уже согласованной.

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