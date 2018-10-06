Двое египтян подорвались на снаряде времен арабо-израильских войн

Под Каиром в районе Великих пирамид два человека, занимавшиеся поиском металлолома, получили ранения в результате взрыва найденного ими предмета.

По поступающей информации, мужчины обнаружили предмет, похожий на пушечное ядро. Пытаясь разобрать находку, они подожгли ее, и через несколько секунд прогремел взрыв. Пострадавшие госпитализированы с ожогами, сообщает ТАСС.

Предположительно, взрывоопасный предмет пролежал в этом месте несколько десятилетий — со времен одной из арабо-израильских войн.