Конор Макгрегор подогревает интерес к бою с Хабибом Нурмагомедовым скандальными выходками

Едва не закончилась дракой процедура взвешивания Хабиба Нурмагамедова и Конора Макгрегора. Ирландец попытался устроить потасовку, но вмешались судьи. А вот фанатам обоих спортсменов никто не мешал выяснять отношения в зале.

Церемония взвешивания ровно за сутки до боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макргегора вряд ли могла закончиться иначе. Едва бойцы вставили в боевые стойки во время дуэли взглядов, как ирландец перешёл в атаку.

На помощь президенту UFC Дане Уайту, который предусмотрительно занял место посередине, и из-за спины которого ещё и вылетела нога ирландца, пришлось приходить охране. Не успокоился Макгрегор и когда получил микрофон.

"Не позволяй этой вонючей крысе держать свою руку у твоего лица, Джо. Не позволяй ему надевать эту шапку. Как же хорошо снова вернуться. Король дома", — бесновался ирландец.

"Завтра вечером я разобью вашего мальчика. Я его уничтожу. И я хочу поблагодарить всех ирландских фанатов и фанатов со всего мира, потому что именно благодаря вам этот бой состоялся, спасибо вам", — невозмутимо заявил Хабиб.

Выпадами, правда заочными, бойцы обменялись во время открытой тренировки. Первым на сцену концертного зала вышел Хабиб. Под свист болельщиков соперника.

Гул и оскорбления сопровождали все занятие, во время которого Нурмугамедов отрабатывал борцовские приемы. Внешним видом и зычным голосом в толпе фанатов Макргегора выделялся его двойник из Австралии Маркус Диган.

Диган обозвал российского бойца ничтожеством. Прямо там пообещал поставить двадцать тысяч долларов на победу своего кумира, грозя то сцене, то людям в уже ставших знаменитыми белых папапах. На пари никто из болельщиков Нурмугамедова не согласился, но они уверены и в Хабибе и в исходе боя.

Поединки в MMA нередко заканчиваются объятиями. После судейского решения спортсменам обычно нечего делить. Но бой на арене T-Mobile иной случай. Обиженный на поток оскорблений от Макгрегора, Нурмугамедов пообещал не подавать ирландцу руки, что само по себе обещает бескомпромиссную борьбу из последних сил.