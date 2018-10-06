Сицилию сотрясли подземные толчки

На итальянском острове Сицилия недалеко от вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8, очаг подземных толчков залегал на глубине 9 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее в районе вулкана Этна — крупнейшего действующего вулкана Европы — ученые зафиксировали новую сейсмическую активность. В последний раз извержение Этна произошло в марте 2017 года, тогда пострадали 10 человек, напоминает ТАСС.

Как правило активность вулкана Этна, находится под постоянным мониторингом сейсмологов, не представляет опасности.