Торговая сделка между США, Мексикой и Канадой включает пункт об ограничении бизнеса с КНР

Новый виток торговой войны начинается между США и Китаем. Штаты заключили соглашение с Мексикой и Канадой, которое предусматривает ограничение сделок с Пекином.

Вашингтон пригрозил: если одна из сторон всё же попытается вести бизнес с Китаем, две другие – выйдут из соглашения и сформируют своё, двустороннее. Это будет, как заявил министр торговли США, "логичной ядовитой пилюлей". Ожидается, что договор подпишут в конце ноября, на саммите "двадцатки".

Летом между США и Китаем разгорелась торговая война – после того, как президент Дональд Трамп обвинил Пекин в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий, напоминает телеканал "Россия 24".