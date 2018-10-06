Новое обострение ситуации в секторе Газа: двое погибших, сотни раненых

В секторе Газа двое погибли и еще почти 380 человек пострадали во время столкновения местных жителей с израильскими военными. Среди жертв оказался двенадцатилетний мальчик. Около двухсот раненых доставили в больницы.

Протестные акции "Великий марш возвращения" начались в регионе в конце марта, напоминает телеканал "Россия 24". За это время в столкновениях с армией Израиля погибли более ста семидесяти палестинцев. Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху накануне заявил, что еврейское государство будет предпринимать жесткие шаги в ответ на любые нападения из сектора Газа.