Bloomberg: Россия виновата в грядущем дефиците шоколада

Америка придумала, в чём еще можно обвинить Россию. На этот раз, по прогнозам агентства "Блумберг", в ближайшее время в мире начнется дефицит какао – якобы потому, что в России стремительно растёт потребление шоколада. Хотя наша страна – далеко не лидер в поедании этого продукта. По данным за 2017-й год на одного человека приходилось около пяти килограммов шоколада в год, сообщает телеканал "Россия 24". Тогда как в Австрии и Германии – в полтора раза больше. А на первом месте в этом рейтинге оказались швейцарцы: за год каждый из них потребляет почти 9 килограммов шоколада.