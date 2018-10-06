Саудовский принц прокомментировал пренебрежительные заявления Трампа

Саудовская Аравия существует на 30 лет дольше, чем Соединенные Штаты — так наследный принц королевства, Мухаммед бен Сальман, в беседе с журналистами агентства "Блумберг" прокомментировал недавние заявления американского президента.

Ранее Дональд Трамп заявил, что без военной помощи США король Саудовской Аравии не смог бы продержаться у власти и двух недель, напоминает телеканал "Россия 24". Мухаммед бен Сальман отметил, что в истории с высказыванием главы Белого дома случилось простое непонимание. По словам наследного принца, пройдет еще две тысячи лет, прежде чем Саудовской Аравии будет что-то угрожать.