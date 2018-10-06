В Эквадоре похищены более 100 редчайших черепах

Министерство охраны окружающей среды Эквадора сообщило, что из расположенного на Галапагосских островах питомника неизвестные похитили 123 гигантских черепахи редких видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Местные власти начали расследование. В случае, если преступники будут задержаны, им грозит до 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС.

В настоящее время на Галапагосах обитают в общей сложности 11 видов гигантских черепах, еще четыре считаются вымершими. В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия.