Гендиректор Google тайно посетил Пентагон

По данным "Вашингтон пост", глава корпорации встретился с рядом официальных лиц, чтобы наладить отношения с военным ведомством. Напряженность между ними возникла весной, когда почти четыре тысячи сотрудников Google выступили против участия в проекте Пентагона.

Программа называется "Мэйвен", она предусматривает применение искусственного интеллекта для более точного наведения боевых беспилотников. Летом прошлого года Пентагон уже начал финансирование проекта, напоминает телеканал "Россия 24". Однако, из-за протестов работников, Google заявил, что выполнит условия контракта до марта 2019-го, а затем не согласится на продление.

Как именно корпорация хочет помириться с Минобороны США – не ясно. Обе стороны отказались разглашать детали встречи.