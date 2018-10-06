Свечников помог "Каролине" победить "синие жакеты"

Матчем в Коламбусе между местными "Блю Джакетс" и "Каролиной Харрикейнз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Игра закончилась победой гостей (3:1) и одно очко за голевой пас заработал у них россиянин Андрей Свечников.

Именно наш форвард начал первую же результативную атаку "ураганов", выведя на голевой бросок Мартинука на 1-й минуте. Правда, через 11 минут Дубински счет сравнял. Но это был первый и последний успех "синих жакетов". В дальнейшем Ахо и Ферланд реализовали два момента у гостей и привели матч в победную гавань.