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6 октября 201808:20

Свечников помог "Каролине" победить "синие жакеты"

https://www.nhl.com

Матчем в Коламбусе между местными "Блю Джакетс" и "Каролиной Харрикейнз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Игра закончилась победой гостей (3:1) и одно очко за голевой пас заработал у них россиянин Андрей Свечников.

Именно наш форвард начал первую же результативную атаку "ураганов", выведя на голевой бросок Мартинука на 1-й минуте. Правда, через 11 минут Дубински счет сравнял. Но это был первый и последний успех "синих жакетов". В дальнейшем Ахо и Ферланд реализовали два момента у гостей и привели матч в победную гавань.

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