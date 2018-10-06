Тайфун нарушил работу транспорта в Японии

Обрушившийся на юго-запад Японии тайфун "Конг-рей" вызвал перебои в работе авиационного и железнодорожного транспорта: отменено, по меньшей мере, 100 внутренних авиарейсов, приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн", что затронуло более 10 тысяч человек.

Тайфун "Конг-рей", в настоящее время вплотную приблизившийся к Корейскому полуострову, стал 25-м по счету таким атмосферным явлением, образовавшимся в этом сезоне в Тихом океане, напоминает ТАСС. Название тайфуна пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка".