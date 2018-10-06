Формула-1. Хэмилтон выиграл третью практику в Японии

На автодроме "Сузука" продолжается этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Суббота началась тренировочными заездами третьего тура, который снова выиграл чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. Сергей Сироткин остался на 18-м месте.

Шестерку лучших в третьей серии свободных заездов привычно составили гонщики Mercedes, Ferrari и Red Bull. Напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас стал пятым, выше него оказались ферраристы Себастьян Феттель, Кими Райкконен и представитель "быков" Макс Ферстаппен. Партнер последнего Даниэль Риккардо – шестой.

Сироткин из команды Williams почти привычно занял место в конце пелетона, заняв 18-ю позицию. Но на сей раз он уступил своему напарнику по "конюшне" канадцу Лэнсу Строллу, который неожиданно взобрался на 14-е место.