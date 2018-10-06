Новый байкер Приморья: Олег Кожемяко поучаствовал в закрытии мотосезона во Владивостоке

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края принял участие в закрытии байкерского сезона. Олег Кожемяко проехал по улицам Владивостока на Harley-Davidson и пообщался с приморскими мотоциклистами. В этом году в осеннем мотопробеге приняли участие почти две тысячи представителей байк-движения.

Есть во Владивостоке такая традиция: каждый год в первую субботу октября на дорогах становится шумно. Парадным строем по улицам города ведут тысячи мотоциклов.

Точка сбора уже который год — самый центр Владивостока, прямо возле здания городской администрации. Казалось бы, байкеры — значит неформалы: чиновников должны сильно не любить. Вот только так сложилось, что здесь, в Приморье, чиновники сами в мотодвижении. Еще до недавних пор на двух колесах здесь ездили сразу два вице-губернатора, один его помощник, мэр, помощник мэра, несколько депутатов, а теперь еще и новый врио главы региона. Это уже традиция личная — несмотря на регион и должность, открывать и закрывать сезон с коллегами.

"Я вхожу в клубы и на Сахалине, и здесь, мы все общаемся, ребята, думаю, с удовольствием примут меня в свою команду, будем вместе с ними ездить по Приморью", — говорит Олег Кожемяко.

У байк-движения в Приморье давняя история. Самый большой сейчас клуб — "Железные тигры" — основали еще в 96-м, вторым в России после "Ночных волков".

"Любовь к мотоциклам — она же прививается или просыпается в человеке с детства! В Советском Союзе всегда были мотолюбители, которых называли рокерами, которые точно так же ездили на мотоциклах, переделывали "Явы", "Ижи", — говорит президент мотоклуба Iron Tigers Михаил Слушкин.

За 20 лет хобби прижилось настолько, что по области теперь тысячи байкеров, не считая потенциальных — и тех, кто внушительный живот и бороду отрастить не способен. В каком-то смысле уникальное женское мотосообщество для тех, кто ездить хочет не только за пилотом, собрали здесь восемь лет назад.

"Таких мотоциклов не выпускают заводы, это совершенно индивидуальная модель, он единственный в своем роде! Это мечта детства — все играли, наверное, в игрушку GTA, где чувак садится на мотоцикл с огромным задним колесом, носится. Это, наверно, что-то оттуда было. И вот — воплотили эту мечту в жизнь", — рассказал Алексей Павликов.

Тут сравнивают, чья сборка уникальнее, рядом соревнуются в скорости, а кто-то просто прощается с асфальтом до тепла. Кстати об асфальте: Владивосток, конечно, почти на широте Сочи, но вот с погодой здесь повезло меньше. Может, потому и качество дорог, которые лучше всех на себе проверяют именно байкеры, до черноморского побережья недотягивает.

"Нигде так, как на мотоцикле, не ощущаешь дорожное полотно: через 100-200 километров спина первая тебе дает знать, какое качество. Я, когда приезжал сюда, всегда проезжал по региональным дорогам и не собираюсь менять правила. Летом будем обязательно ездить, это очень удобно — там, где есть асфальт. А там, где нет асфальта, нужно делать так, чтобы он был!" — говорит Олег Кожемяко.

А закрыли сезон приморские байкеры ревом почти двух тысяч моторов.