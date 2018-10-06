Скончалась оперная певица Монсеррат Кабалье

В Барселоне в возрасте 85 лет скончалась всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье. В прошлом месяце сообщалось, что певица проходит лечение в одной из клиник Барселоны, куда ее госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем. Сама Кабалье тогда говорила, что причин для беспокойства нет, она хорошо себя чувствует и вскоре планирует вернуться на сцену. Позднее самочувствие певицы улучшилось — предполагалось даже, что ее могут выписать в конце сентября.

Монсеррат Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Мировая известность пришла к ней в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

В 2012 году Кабалье, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и вызванную падением травму колена, выступила в нескольких театрах по всему миру, передает РИА Новости.