Кожемяко предлагает перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

Врио главы Приморья предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток.

Кожемяко считает, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Сейчас статус дальневосточной столицы принадлежит Хабаровску.

По мнению руководителя региона, это будет "справедливое и правильное решение". В числе аргументов Кожемяко привел Восточный экономический форум, ежегодно проходящий во Владивостоке. Также перенос столицы обеспечит городу приток инвестиций и повысит его статус.

"Считаю, что не Хабаровск, а Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока", — заявил Кожемяко.

Олег Кожемяко был назначен временно исполняющим должность главы Приморского края на прошлой неделе. Ранее он возглавлял Сахалинскую область. Предыдущий глава Андрей Тарасенко подал в отставку.