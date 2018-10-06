Глава МИД Финляндии из-за госпитализации не сможет посетить Исландию

В Финляндии госпитализирован министр иностранных дел страны Тимо Сойни. Сообщается, что причиной госпитализации 56-летнего политика стала некая инфекция.

Из-за этого будет перенесен на более поздний срок визит Тимо Сойни в Исландию, планировавшийся на 7-9 октября. Глава финского МИДа должен был встретиться с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Исландии, а обсудить, в числе прочего, предполагалось передачу от Финляндии к Исландии председательства в Арктическом совете в мае следующего года.

Тимо Сойни — бывший председатель партии "Истинные финны", напоминает РИА Новости. Министром иностранных дел страны он стал в мае 2015 года после выборов в эдускунту — однопалатный парламент Финляндии, — на которых его партия заняла второе место. "Истинных финнов" неоднократно обвиняли в поддержке националистов.