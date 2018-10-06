Загитова установила новый рекорд для фигуристок-одиночниц

Российская фигуристка Алина Загитова продолжает бить рекорды в своем виде спорта. На командном турнире Japan Open, который проходил в Сайтаме, наша спортсменка оказалась лучшей и превысила собственное всепланетное достижение – 159,18 балла.

Совсем немного времени прошло с момента установления предыдущего рекорда олимпийской чемпионки-2018 в произвольном катании: Алина набрала 158,50 балла на предсезонном турнире в Германии.

Стоит напомнить, что рекордные очки Загитовой, как и достижения атлетов в других дисциплинах этого вида спорта стали возможны после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил изменения в судейской системе фигурного катания, обнулив все установленные ранее мировые рекорды.

Japan Open — командный турнир, в котором фигуристы-одиночники представляют только произвольные программы, напоминает ТАСС. В турнире участвуют как действующие фигуристы, так и те, кто завершил любительскую карьеру. Победу в турнире одержала команда Японии, фигуристы которой суммарно набрали 621,91 балла, второй стала команда Европы (558,14), третьей — Северной Америки (516,45).