Формула-1. Чемпион мира Хэмилтон доминирует на Гран-при Японии

Завершился второй соревновательный день формулического этапа чемпионата мира по автогонкам на японском автодроме "Сузука". Квалификацию Гран-при Японии выиграл действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes. Сергей Сироткин занял 17-е место.

Британский пилот немецкой "конюшни" стал единственным, кто сумел выехать из 1 мин. 28 сек. – его время 1 мин. 27,760 сек. Стоит напомнить, что темнокожий англичанин ранее выиграл все три серии свободных заездов. Партнер Хэмилтона финн Валттери Боттас стал вторым, третье место на стартовой решетке в воскресенье займет голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Интересно, что два потенциальных фаворита гонки квалификацию на "Сузуке" провалили: лидер Ferrari немец Себастьян Феттель остался на 9-м месте, а напарник Ферстаппена по команде "красных быков" австралиец Даниэль Риккардо и вовсе на 15-м.

Российский гонщик Williams Сергей Сироткин привычно остался в числе последних в квалификации: у него 17-е место. Неожиданностью стало то, что на сей раз напарник россиянина по "конюшне" Лэнс Стролл обыграл партнера и даже оставил позади Риккардо: у канадца 14-е место.