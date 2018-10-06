Россия: в Идлибе важно избежать потерь среди мирного населения

При реализации договоренностей по сирийской провинции Идлиб важно избежать потерь среди мирного населения, завил замглавы российского МИДа Михаил Богданов.

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку выразил надежду на то, что договоренности по деэскалации конфликта в этой провинции Сирии будут реализованы максимально быстро.

Он высоко оценил уже реализованные решения и предпринятые меры по деэскалации конфликта и созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.

"Какими темпами это пойдет — это уже другой вопрос", — отметил Богданов в кулуарах международного форума "Диалог цивилизаций", его слова приводит РИА Новости. Главное, избежать потерь среди мирного населения, подчеркнул замглавы МИД.

Демилитаризованную зону планируется создать к 15 октября вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Гарантами перемирия в стране являются Россия, Турция и Иран. Цель многосторонних переговоров по ситуации в Сирии —"ликвидация террористического очага и установление единства и суверенитета, территориальной целостности государства", заявил Богданов.