Украина не будет закрывать генконсульства России, опасаясь зеркального ответа Москвы

Киев не собирается закрывать генконсульства России на Украине, так как ответ Москвы на такой шаг может быть зеркальным. Об этом заявил в программе "Тема дня" на телеканале "UA: Харьков" украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, в России постоянно находится около трех миллионов украинцев, и консульское присутствие Украины в РФ "сегодня важно". Если же закрыть российские консульства, действующие на Украине, Россия закроет консульства украинские.

По словам Климкина, у Украины нет дипломатических отношений с Россией по содержанию: у двух стран нет послов, дипломаты не занимаются какой-то политической или другой деятельностью. Украинские дипломаты, заявил Климкин, "просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным", передает "Интерфакс".

Российские же дипломаты, по мнению украинского министра, занимаются на Украине "в основном деятельностью, которая свойственна спецслужбам". При этом Украина "способна контролировать деятельность российских дипломатов и адекватно реагировать, если она представляет угрозу", и российские дипломаты там "находятся под пристальным контролем и не могут делать то, что делали в прежние времена, до 2014 года", добавил он.

Генеральные консульства России действуют на Украине во Львове, Харькове и Одессе, также работает почетное консульство России в Чернигове. При этом российские дипмиссии на Украине периодически подвергаются нападению, передает РИА Новости.

В частности, в сентябре неизвестные облили нечистотами, прокололи шины и оторвали номера у автомобилей российских дипломатов в Киеве. В феврале этого года украинские радикалы устроили погром в здании Россотрудничества в Киеве, а в мае напали на главу Россотрудничества Константина Воробьева.