Дело об изнасиловании: Криштиану Роналду нанял звезду адвокатуры

Продолжает набирать силу скандал вокруг нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого модель Кэтрин Майорга обвиняет в изнасиловании. Футболист нанял для защиты знаменитого адвоката Дэвида Чесноффа.

Как уже сообщали Вести.Ru, Майорга 8 лет назад подписала с юристами Роналду соглашение о неразглашении истории с якобы имевшим случаем насилия и получила за это 375 тыс. долларов, но теперь решила дать делу новый ход и полиция Лас-Вегаса завела на игрока "Юве" дело.

Криш все отрицает, однако, как сообщает ряд изданий по ту и эту стороны Атлантики, у юристов Майорги есть на руках ряд документов, подтверждающих виновность футболиста. И вот, чтобы попытаться выиграть дело против Майорги в американском суде, Роналду нанял Чесноффа.

Этот известный юрист имеет репутацию настоящей "звезды" и в подобных ситуациях не раз выигрывал казалось бы безнадежные дела, сообщает испанское издание As. В свое время глава юридической фирмы Chesnoff & Schonfeld представляла интересы баскетболиста Шакила О’Нила, боксера Майка Тайсона, теннисиста Андре Агасси, певца Бруно Марса, актера Леонардо ДиКаприо, фотомодели Пэрис Хилтон и семьи Майкла Джексона.