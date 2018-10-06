Бэнкси уничтожил свою картину на Sotheby's. Видео

Картина британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" самоуничтожилась сразу после ее продажи на аукционе Sotheby's за рекордную сумму, превысившую миллион фунтов. Картина, приобретенная последним владельцем у самого художника в 2006 году, на аукционе стала объектом оживленного торга: при эстимейте в 200-300 тысяч фунтов сумма победившей заявки, полученной по телефону, составила 860 тысяч фунтов (1,042 миллиона фунтов вместе с премией, уплачиваемой покупателем).

Однако вскоре после завершения торгов картину без видимого воздействия извне затянуло в механизм для измельчения бумаги, очевидно, спрятанный в нижней части массивной рамы и приводившийся в действие дистанционно. Около половины полотна превратилось в полоски, что британская The Financial Times назвала одним из самых изощренных арт-пранков знаменитого граффитиста.

"Нас только что "отбэнксили", — констатировал глава европейского департамента современного искусства Sotheby's Алекс Бранчик. — Ранее мы не сталкивались с ситуацией, когда картина внезапно уничтожается после достижения почти рекордной для художника стоимости. Мы пытаемся понять, что это означает для аукциона".

Неизвестно, присутствовал ли в зале торгов сам художник, чтобы лично активировать механизм уничтожения своей работы. Как правило, в случае повреждения произведения искусства в зоне ответственности аукционного дома от покупателя не требуют ее оплаты — результаты торгов могут быть отменены. Однако в данном случае ходят разговоры, что наполовину изрезанная работа в результате может даже вырасти в цене. Согласно заявлению Sotheby’s, аукционный дом ведет переговоры о дальнейших шагах с подателем победившей заявки, и что он также очень удивлен тем, что произошло с картиной.