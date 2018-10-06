Лионель Месси снова назван лучшим игроком Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций подвел итоги голосования поклонников игры на выборах лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Как и две недели назад после первого тура, фанаты признали победителем Лионеля Месси из "Барселоны".

"Барса" выиграла на старте главного евротурнира две игры, забила 8 голов и пять из них – на счету звездного аргентинца. На сей раз Месси дважды поразил ворота английского "Тоттенхэм Хотспур", который проиграл дома каталонскому клубу со счетом 2:4.

В борьбе за звание лучшего футболиста недели Месси противостояли три другие звезды европейского футбола, которые забили по три мяча во время очередных матчей, но голевой дубль аргентинца оказался для болельщиков более ценным.

Как уже сообщали Вести.Ru, бразилец Неймар из "Пари Сен-Жермен" забил три гола в ворота сербской "Црвены Звезды" (6:1), босниец Эдин Джеко ("Рома") оформил хет-трик в игре против чешской "Виктории" (5:0), а аргентинец Пауло Дибала принес победу "Ювентусу" в игре со швейцарским "Янг Бойз" (3:0).