Макгрегор перевел "дуэль взглядов" с Нурмагомедовым в рукопашную

До главного боя нынешнего сезона американской лиги смешанных единоборств UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором остаются считанные часы и обстановка остается нервной. Накануне ирландец пытался "пробить" Хабиба на дуэли взглядов.

Бою предшествует ряд обязательных процедур, одной из главнейших среди которых является взвешивание и так называемая "дуэль взглядов". Бойцы должны точно попасть в все легкой категории и затем позируют журналистам, стоя друг перед другом. Как правило, именно на таких мероприятиях случаются главные скандалы.

Не обошлось и на сей раз. После того, как организаторы свели Нурмагомедова и Макгрегора друг напротив друга, ирландский спортсмен ударил Хабиба по руке и затем намеревался нанести удар ногой, но дебошира "нейтрализовал" президент UFC Дэйна Уайт.

При этом Конор, как и всегда перед своими боями, выкрикивал оскорбления и обещания побить россиянина в титульном бою. Нурмагомедов был сдержан, но в словесной перепалке не уступил Макгрегору, дав слово "наказать" соперника.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в ночь с субботы, 6 октября, на восксресенье, 7 октября в Лас-Вегасе. Поединок за титул чемпиона Лиги, который носит российский боец, состоится в рамках турнира UFC 229.